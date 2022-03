Elezioni a Taggia: Mario Conio si prepara a chiudere la lista Insieme 2022, "Nei prossimi giorni via al confronto sul programma"

"A breve inizierà un confronto serrato e riservato per delineare il nuovo programma elettorale che intendiamo attuare nei prossimi 5 anni, in caso di vittoria alle elezioni di Taggia".

L'ha annunciato Mario Conio, sindaco uscente e candidato per il secondo mandato a Taggia dove nei prossimi mesi si andrà al voto. Confermato il nome del gruppo, Insieme, lo stesso che decretò la vittoria nel giugno del 2017, così come i candidati che vennero eletti e che oggi fanno parte della maggioranza.

"Ho chiesto a ognuno di loro se ci fosse l'intenzione di proseguire e ho trovato tanto entusiasmo e ancora molta voglia di fare. Mi hanno manifestato tutti l'intenzione di volerci essere anche per il nuovo progetto che ci apprestiamo a varare - aggiunge Conio - In questa fase puntiamo su una condivisione del programma che partirà da quello vecchio del 2017. Credo che la fase di confronto tra candidati uscenti e nuovi arrivati si rivelerà molto interessante, soprattutto per i contributi che mi aspetto arrivino dalle new entry sia per quel che riguarda idee e progetti concreti che offriranno spunti di riflessione ma anche per evidenziare le necessità del territorio".

Bocche cucite su quelli che saranno i nuovi membri del gruppo che correranno insieme ad assessori e consiglieri uscenti. Da indiscrezioni emerge che le candidature per entrare nel gruppo Insieme 2022 non siano mancate, è per il momento la lista sarebbe ancora aperta e suscettibile a variazioni. Sembra che il candidato sindaco voglia correre alle elezioni con un gruppo equilibrato tra donne e uomini così come per rappresentanti delle tre macro aree del territorio: Taggia, Arma di Taggia e Levà.

Altro aspetto sarà quello delle alleanze. Conio, sebbene non sia iscritto è vicino a 'Cambiamo', il partito che fa capo al presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti e che trova nell'assessore regionale Marco Scajola il principale rappresentante in provincia di Imperia. Poi, non è un mistero, oggi in maggioranza ci sono espressioni di Fratelli d'Italia e Lega. Bisognerà aspettare quindi la presentazione della lista Insieme 2022, per conoscere sia le new entry che le sensibilità politiche del gruppo.