Carpasio: grazie ad un finanziamento Ministeriale, iniziati i lavori nel Centro Storico

A seguito di un finanziamento Ministeriale sono iniziati i lavori nel Centro Storico di Carpasio (Comune Montalto Carpasio). L'operazione si è potuta concretizzare grazie anche all'impegno degli Uffici e dell'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariano Bianchi. I lavori sono seguiti dalla Progettista Arch. Carla Del Mastro, dal Responsabile del Comune Arch. Antonino Leone e dal Responsabile dei lavori Zunino Riccardo.

"Grazie al Ministero - spiega il vice sindaco Valerio Verda - siamo riusciti a ridare antico splendore le Vie Trieste, Via Rodi, Via Roma, Via San Giovanni Bosco, e parte di Via Castello. A breve verranno effettuati i lavori di asfaltatura della Strada che conduce al Santuario della Madonna di Piazzima con la rimozione delle frane e dell'intera Via Martiri"