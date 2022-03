Vallecrosia: domenica prossima alla Sala Polivalente la 16a rassegna concertistica ‘Primavera in Musica’

Si svolge domenica prossima, alla sala polivalente ‘G. Natta’ di Vallecrosia alle 16.30, la 16a rassegna concertistica ‘Primavera in Musica’, organizzata dal comune di Vallecrosia e dall’associazione musicale G.B. Pergolesi di Vallecrosia, prosegue con un recital di canto lirico del soprano Larissa Yudina accompagnata al pianoforte da Adriana Costa. L’ingresso è libero. Saranno rispettate le vigenti norme anti covid.

Larissa Yudina, soprano, si è diplomata presso il Conservatorio di Kaliningrad, in Direzione di Coro. Dopo gli studi nella sua città, prosegue la sua formazione a Milano, che sceglie in quanto patria della musica lirica per eccellenza e dove si laurea in canto lirico a pieni voti presso Conservatorio Giuseppe Verdi.

Collabora con diverse orchestre in Lombardia e in tutta Italia, affrontando un vasto repertorio operistico, di musica sacra e da camera, grazie al quale affronta e acquisisce un’esperienza estremamente varia. Dal 2001 al 2007 si esibisce nel coro-soprano della Scala.

Pluripremiata in numerosi concorsi internazionali, è stata soprano solista nella Sinfonia n° 9 di L.Van Beethoven per le stagioni UECO, nella Sala Verdi del conservatorio milanese. E’ Belinda in Dido and Aeneas di H.Purcell. Debutta come Nedda nei Pagliacci e Musetta nella Bohemme, presso teatro milanese Rosetum. Rappresenta Suor Angelica nel trittico pucciniano, e Donna Elvira nel Don Giovanni mozartiano al festival di Avanches. L’attività nel teatro d’opera la vede interpretare con successo ruoli quali Norma, nell’omonima opera di Vincenzo Bellini e Violetta ne La Traviata di G.Verdi, al primo festival di musica classica di Soverato (2008). Numerose le produzioni operistiche a cui ha preso parte in Russia, Ucraina, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Polonia.

La rassegna proseguirà nel mese con due appuntamenti: Domenica 3 aprile, con il basso Dario Amoroso e la giovanissima chitarrista Lara Cherkas e domenica 10 aprile con le pianiste Elisabeth Nielsen e Adriana Costa con repertorio per pianoforte a 4 mani.