Taggia: Meditaggiasca torna in primavera, appuntamento ad aprile con chef Simone Rugiati

Inoltre torna anche la formula del super ospite con lo chef Simone Rugiati . Cuoco molto rinomato, ha all'attivo numerose partecipazioni in televisione a 'La prova del cuoco' su la Rai, Cuochi e Fiamme su La 7 arrivando fino agli ultimi show "Codice Rugiati" su Alma Tv, "Shop, cook & win". Personaggio televisivo anche conosciuto per le sue partecipazioni, ai reality come L'Isola dei Famosi e Pechino Express.

Tra piazza Cavour e via Soleri torneranno anche gli stand dedicati ai paesi del territorio: Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Badalucco, Taggia, Pompeiana, Castellaro, Terzorio, Ceriana e Bajardo. Sarà allestito anche un punto informativo dove ogni comune potrà lasciare i propri materiali promozionali. Naturalmente non mancheranno le eccellenze enogastronomiche locali, i piatti del territorio e molto altro.

Che cosa aspettarsi da questa edizione? "La formula collaudata che ha portato al successo visto in questi anni rimarrà invariata - assicura Chiara Cerri - La primavera è la collocazione ideale per questo evento e spero possa testimoniare anche una ripartenza per i tanti produttori locali, dell'enogastronomia e dell'artigianato tipico che ospiteremo nel centro storico di Taggia. Quindi ci auguriamo che ci sia una adesione importante da parte del settore. Ulteriore novità sarà la presenza di stand per tutti i comuni in modo che la manifestazione possa svolgersi anche in caso di pioggia".



