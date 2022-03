Sanremo: l’Accademia di Canto e Musica moderna Vocal Care® domani inaugura una nuova sede presso il Teatro Ariston

Dopo il successo riscosso nelle sedi di Savona, Milano e Roma, approda al Teatro Ariston di Sanremo l’Accademia di canto e musica moderna Vocal Care®, diretta da Danila Satragno, vocal coach di grandi artisti come Damiano David (Måneskin), Ornella Vanoni, Jovanotti, Giusy Ferreri, Manuel Agnelli (Afterhours), Giuliano Sangiorgi (Negramaro), Annalisa, Tedua, Bresh e tanti altri.

Domani, sabato 26 marzo, si terrà l’inaugurazione con il primo workshop interamente dedicata alla voce (ore 10.00 – info e prenotazioni al seguente link: https://www.vocalcare.it/workshop/) a cui si aggiungeranno altri tre appuntamenti (22 aprile, 28 maggio e 4 giugno) nei quali i partecipanti incontreranno autori, produttori, discografici, giornalisti, manager e comunicatori di altissimo livello. A seguito del workshop è prevista la 9a edizione del Vocal Summer Camp, un camp estivo ideato da Danila Satragno, un’esperienza unica per gli allievi dell’Accademia che per l’occasione saranno affiancati dai grandi nomi del panorama musicale.

L’Accademia si propone di creare un percorso di formazione all'avanguardia dedicato alla voce, alla scrittura, alla produzione discografica e a tutto ciò che ruota attorno alla voce e alla canzone. Vocal Care®, sistema di ricerca vocale, sviluppato e brevettato da Danila Satragno, è un metodo codificato per il canto moderno e la voce parlata che insegna ad usare la voce in tutte le sue potenzialità e possibilità espressive.

Danila Satragno, cantante, musicista e vocal coach di grandissimi artisti, è docente al Conservatorio Verdi di Milano di canto jazz e pop. È stata coach alla Duke University Durham (USA), Amici, X Factor e molti programmi Rai e Mediaset. La sua lunga esperienza a fianco di grandi professionisti e giovani talenti l'ha portata a elaborare il metodo Vocal Care®, descritto in quattro libri editi da Sperling & Kupfer (Mondadori), “Voglio Cantare” (2011), “Accademia di canto” (2012), “Cantare è facile con il Vocal Care” (2013) e “Tu sei la tua voce” (2018). Il Vocal Care® è utilizzato anche da famosi attori (Andrea Piovan, Luca Bizzarri), presentatori e speaker radiofonici (Paola Di Benedetto, Gabriele Parpiglia, Alan Palmieri). Nel 2007 Danila ha vinto l’Italian Jazz Award come migliore Best Jazz Singer.