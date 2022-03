L'azienda ventimigliese 'Pasta Fresca Morena' la prossima settimana a 'Master Expo' con lo chef Gilioli

L’azienda ventimigliese Pasta Fresca Morena sarà presente alla quarta edizione del Master Expo 2022. Durante la manifestazione sarà presente anche il noto chef Ivan Gilioli, che preparerà primi piatti della tradizione ligure con la pasta fresca di Ventimiglia. Il Pastificio fornirà la propria pasta fresca allo chef, il quale preparerà i piatti con la sua arte e maestranza, valorizzando così le ricette tipiche del nostro territorio.

Dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria, il Master Expo è pronto a ripartire, in due giornate nelle quali saranno presenti circa 70 marchi nazionali e internazionali. Ergo, hotelleria e ristorazione, con l’obiettivo di ritornare ad aggiornare e valorizzare le ultime novità agli albergatori e ristoratori provenienti da tutta la regione Liguria e Costa Azzurra.

Pasta Fresca Morena, con Ramon Bruno (titolare) e suo figlio Martin, sono oggi ad un traguardo con una tradizione familiare di quasi 60 anni. Anche questa volta l'azienda presenterà la propria pasta fresca ma farà anche assaporare idee e proposte nuove, in un ambiente composto per lo più da collaboratori che cooperano tutti per un unico e grande scopo, ovvero, far conoscere i propri prodotti tipici ed assegnare alla nostra regione un valore in più anche sotto il punto di vista dell’arte culinaria.