Ventimiglia: l’Istituto scolastico ‘Fermi-Polo-Montale abbraccia la matematica a 360 gradi

Importanti traguardi per gli studenti del ‘Fermi-Polo-Montale’, iscritti ai vari indirizzi di studio nelle diverse gare matematiche proposte all’interno del progetto ‘Giocando… si impara’, nell’anno di ripresa delle attività extracurriculari.

La gara che ha attirato il maggior numero di partecipanti (ben 104 in totale) è stata quella dei 'Giochi Matematici d’Autunno 2021’, organizzata dal centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano e svolta il 16 novembre scorso nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e con la collaborazione dei docenti di Matematica dei vari plessi che si sono resi disponibili (Prof.sse Amelio A., Di Giorno M., Lovallo M., Molinari S., Oliva F., Pirovano L. e Ruffino M.).

Una volta note le classifiche complete della gara si è deciso di premiare quegli studenti che si sono classificati primi, anche in ex aequo, per i singoli indirizzi di studio partecipanti (Liceo Scientifico OSA, indirizzi RIM, AFM, Turistico e CAT) in modo da ‘abbracciare’ e così ringraziare a tutto tondo e in nome della Matematica tutti i nostri studenti che si sono voluti misurare con i propri limiti, i propri dubbi e perplessità in merito all’esito della gara.

Gli studenti saranno a breve convocati dalla dirigente Antonella Costanza e dai responsabili di plesso per la premiazione e la consegna degli attestati di partecipazione alla gara. Per gli studenti che frequentano il triennio la partecipazione alle attività promosse dalla scuola ed inserite all’interno del PTOF di Istituto danno l’opportunità di acquisire il cosiddetto ‘credito formativo’ utile ai fini del punteggio in sede di Esame di Stato.

Sono però previsti altri risultati in merito ad altre competizioni ancora in corso. In particolare gli studenti dell’Istituto (indirizzi AFM, RIM e Liceo Scientifico OSA) hanno partecipato sia al ‘Gran Premio di Matematica Applicata’, che si è svolta nella prima manche nel gennaio scorso nelle proprie classi e nella seconda l’11 marzo scorso, all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano.

Ai quarti di finale dei ‘Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2022’ svolti on line il 6 marzo scorso gli alunni Pastorini L., Minutoli, A., Mongiardo A., Milano SF. e Mirandola I. del Liceo Scientifico OSA si sono particolarmente distinti e hanno avuto accesso di diritto all semifinali di sabato prossimo, sempre on line.

In prospettiva, gli studenti sono stati invitati a formare una o più squadre di istituto per partecipare alla ‘Gara a Squadre’, organizzata ancora dal Pristem dell’Università Bocconi di Milano e che si svolgerà on line il 5 aprile. E’ stato fino ad ora un anno ricco di soddisfazioni matematiche che hanno positivamente motivato docenti ed alunni.