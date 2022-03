Sanremo: sciopero globale per il clima, i ragazzi di Fridays For Future alzano la voce davanti al teatro Ariston (Foto e Video)

Mai come in queste settimane la transizione ecologica, l’indipendenza energetica e la ricerca di nuove fonti sono temi apicali sulle cronache nazionali e internazionali. La crisi ucraina ha riportato al centro della narrazione il futuro delle economie legate alle forniture energetiche, ma è anche concreto il pericolo di spegnere i riflettori sull’attenzione al riscaldamento globale e al destino del pianeta.

I ragazzi di Fridays For Future hanno ben chiara la loro intenzione di non farsi silenziare e, oggi, in occasione dello sciopero globale per il clima, si sono dati appuntamento in via Matteotti, davanti al teatro Ariston: palco ideale per la loro battaglia.

Cartelli alla mano, hanno gridato al mondo l’intenzione di proseguire nella lotta per una politica globale che guardi anche al futuro del pianeta e non solo al presente dell’economia reale. Sullo sfondo il grande spauracchio del ritorno all’utilizzo del carbone, strategia ventilata nelle ultime settimane come risposta alla possibile chiusura dei rubinetti che portano in Italia il gas russo.

L’intervista a Pietro Pizzo, portavoce di Fridays For Future