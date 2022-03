Sanremo: asfalto pericoloso in via Giovanni Borea, Interpellanza di Luca Lombardi al Sindaco (Foto)

Il Consigliere comunale di opposizione a Sanremo, Luca Lombardi, ha presentato un’Interpellanza al Sindaco, in relazione agli ultimi lavori eseguiti in Via Borea, nel tratto di strada che partendo dalla centrale Telecom procede verso l’Ospedale.

Secondo il Consigliere i lavori sono stati fatti con rattoppi verticali dell’asfalto, che hanno creato un dislivello tale da provocare un profondo gradino, pericoloso soprattutto per scooteristi, motociclisti e ciclisti che rischiano di perdere il controllo del loro mezzo e cadere rovinosamente a terra, mettendo seriamente a rischio la loro incolumità.

Lombardi chiede al Sindaco se intende intervenire in maniera tempestiva per ripristinare adeguatamente l’asfaltatura in via Borea in modo da mettere in sicurezza la strada e garantire l’incolumità a tutti coloro che la percorrono, in particolare scooteristi, motociclisti e ciclisti.