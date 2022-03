Disponibili anche in provincia di Imperia nuovi prodotti filatelici in occasione di ‘Dantedì’

Dopo le celebrazioni nel 2021 per i settecento anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, che hanno visto Poste Italiane protagonista con la realizzazione di alcuni prodotti filatelici ad hoc fra cui il Folder, l’Azienda rinnova l’attenzione al Sommo Poeta in occasione del Dantedì in calendario venerdì 25 marzo.

Per l’occasione Filatelia ha realizzato infatti nuovi prodotti di pregio: un cofanetto oro che custodisce la cartella filatelica con finiture in oro, realizzata in occasione dell’emissione dei tre francobolli emessi il 14 settembre 2021, una moneta d’oro di 20 euro coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i 700 anni della scomparsa di Dante (tiratura di soli 300 esemplari); un cofanetto argento con la cartella filatelica con finiture d’argento e una moneta d’argento di 5 euro (tiratura 1.000 esemplari); una collezione dei precedenti francobolli su Dante che contiene una selezione di 22 carte valori postali emesse dal 1965, compresi i foglietti di emissione congiunta Italia-San Marino-Città del Vaticano (tiratura 700 esemplari).

Dalla giornata di venerdì 25 marzo, in tutti gli Uffici Postali con sportello filatelico della provincia di Imperia (Imperia Centro, Sanremo e Diano Marina) e nei dieci Spazio Filatelia del territorio, sarà possibile acquistare una speciale cartolina con stampa in oro su carta pregiata colorata, al prezzo di 0,90 €. Negli Spazio Filatelia sarà disponibile anche l’annullo speciale rettangolare.