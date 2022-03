'Dati e Big Data nel turismo: impariamo a leggerli', lunedì prossimo webinar a cura delle Camere di Commercio di Genova e Riviere di Liguria

Sarà un incontro di approfondimento sui fenomeni turistici in atto quello che si terrà via web lunedì 28 marzo a partire dalle 10, su iniziativa delle Camere di Commercio liguri.

L’incontro è pensato per supportare le imprese della Liguria ad orientarsi tra i tanti elementi di incertezza determinati dalla crisi economica e sociale che stiamo vivendo.

A illustrare le potenzialità dei Big Data per il settore turismo sarà Flavia Coccia, coordinatrice Progetti di ricerca Is.Na.R.T. e membro del Board Scientifico di BTO Educational.

Is.Na.R.T. infatti sta lavorando allo sviluppo di una Piattaforma nazionale BIG DATA dedicata al turismo, ideata per analizzare in modo dinamico le informazioni disponibili sul web. L’importanza dei Big Data, come noto, non risiede nella quantità di informazioni a disposizione (in crescita continua ed esponenziale), quanto piuttosto nell’interpretazione e nell'utilizzo che se ne riescono a trarre. Gli strumenti di analisi che Is.Na.R.T. propone vogliono appunto aprire alla possibilità di un uso più concreto di questa enorme mole di informazioni.

L'incontro è organizzato via Zoom. Per iscriversi basta inserire i propri dati su rb.gy/1icsj6