Bando per la digitalizzazione delle micro imprese 2022: la Confesercenti provinciale al loro fianco

La Confesercenti provinciale di Imperia è a disposizione delle micro, piccole e medie imprese ammesse al bando digitalizzazione 2022 (cliccare QUI per vedere le categorie ammesse) che Regione Liguria ha predisposto, prevedendo un investimento di un milione di euro.

Nello specifico sono previsti contributi a fondo perduto, a copertura del 60% dell'investimento, per sostenere, oltre l'acquisto di hardware, software, prestazioni consulenziali, brevetti e licenze (già presenti nella prima edizione del bando) anche l'adozione di soluzioni tecnologiche di web marketing ed e-commerce per potenziare e migliorare la presenza nei mercati digitali.

QUANDO VIENE APERTO IL BANDO?

Le domande di ammissione al bando devono essere redatte esclusivamente accedendo al sistema "Bandi on line" di Filse dal 27 aprile al 6 maggio. Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate a partire dal 1° gennaio scorso, purché non concluse alla data di presentazione della domanda.



QUANTO POSSO INVESTIRE?

L’investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 5 mila euro . Tutti i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto richiedente ed effettuati con pagamenti tracciabili. Il contributo massimo concedibile è di 10.000 euro.



REQUISITO FONDAMENTALE

Avere firma digitale.



CHI PUO' PARTECIPARE AL BANDO?

Esclusivamente le aziende avente i seguenti codici ATECO (cliccare QUI)



Confesercenti è a disposizione per istruire le domande di aprtecipazione al bando. Per maggiori informazioni via mail o telefonicamente: confesercenti.imperia@catliguria.it - 0183 720040