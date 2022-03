Arma di Taggia: modifica della disciplina per la Ztl di via Queirolo e via Lungomare

Dopo la presentazione della Consulta del Commercio e l’incontro di martedì scorso in Comune a Taggia, l’Amministrazione Comunale ha deliberato l’allungamento, fino a fine aprile (escluso Pasqua e Pasquetta) della fascia oraria di apertura della ZTL di via Queirolo e via Lungomare (con accesso dal varco di via Traversa San Giuseppe).

Fino al 30 aprile, pertanto, sarà consentito il transito nelle zone sopracitate dalle 6 alle 11 e dalle 18 alle 24. Resta fermo il divieto di transito ai veicoli non autorizzati:

- dal 1° maggio al 31 ottobre dalle 11 alle 6.

- dal 1° novembre al 30 di aprile dalle 00.00 alle 6 e dalle 11 alle 18 ad eccezione dei giorni di Pasqua e Lunedì dall’Angelo, dalle 11 alle 6 del giorno seguente.

La riunione di martedì ha visto la partecipazione dei membri della Consulta del Commercio, del Sindaco Mario Conio, del Vice Sindaco Espedito Longobardi, dell’Assessore Costanza Pizzolla e del Consigliere Comunale Chiara Cerri. Il provvedimento si è reso necessario al fine di andare incontro alle esigenze rappresentate a nome dei commercianti dal Presidente della Consulta Andrea Giulianetti.