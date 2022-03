Sport invernali: ottimi risultati al termine della stagione per lo sci club 'Sporting Alpi Marittime'

Volge al termine la stagione agonistica dello sci club Sporting Alpi Marittime dopo un’intensa attività basata su innumerevoli allenamenti sulle piste di Limone Piemonte e molte gare di Coppa Liguria, nazionali ed Internazionali sostenute dai propri atleti in diverse stazioni sciistiche italiane.

Ma proprio in questo periodo si stanno svolgendo e si svolgeranno gli appuntamenti più importanti di tutto il calendario agonistico nazionale. Sono previsti infatti i campionati italiani assoluti, i campionati italiani aspiranti, giovani, ‘Children’ e il ‘Trofeo Pinocchio’.

Il clou, con le gare più importanti a livello tecnico di tutta la stagione, è previsto per questo fine settimana a Sestriere con i Campionati Italiani Assoluti di Slalom Gigante e Slalom Speciale dove parteciperà l’atleta Pagani Elisa che si dovrà confrontare con le ben più titolate big nazionali ed internazionali delle due discipline come Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Martina Peterlini ed altre.

Ovviamente l’obbiettivo, per Elisa, non è certo lottare per il podio, considerato il livello altissimo delle partecipanti, ma è quello di ben figurare in una competizione di assoluto prestigio dopo un’intensa stagione in cui ha gareggiato in diverse gare internazionali FIS con risultati soddisfacenti che le hanno permesso di guadagnarsi l’unico posto disponibile, in rappresentanza del Comitato Ligure, per la partecipazione alle gare di Sestriere. Elisa , inoltre sarà impegnata il 30 e il 31 marzo a Courmayeur per i Campionati Italiani Giovani.

Altro appuntamento importante a cui parteciperanno gli atleti dello Sporting, Marco Badino e Nicolò Gatti, sono i Campionati Italiani Children che si svolgono sulle piste dell’Abetone in questa settimana. Più numerosi, invece, gli atleti che parteciperanno al ‘Trofeo Pinocchio’ che si volgerà sempre sulle piste dell’Abetone dal 27 al 31 marzo.

Giulia Aglì e Silvia Mercuri gareggeranno nella categoria Baby mentre Marco Badino, Matteo Belfiore, Valentino Ghione e Matilde Puleo saranno impegnati nella categoria Children. Si sono conclusi invece la settimana scorsa i Campionati Italiani Aspiranti dove ha partecipato, come unico rappresentante della Liguria Matteo Russi.

Il Presidente dello Sporting Alpi Marittime Luca Laurano si conferma soddisfatto dei risultati ottenuti dai propri atleti durante la stagione e fiducioso per gli appuntamenti nazionali previsti fino a fine mese grazie anche all’attività di preparazione tecnica svolta dagli allenatori Emanuele Pagani, Andrea Lazzarich, Luca Pavone, Lorenzo Pagliero e Barbara Bonansea.