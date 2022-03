Pallanuoto, alla 'Cascione' arriva il Collegiale giovanile del Centro e Ponente Ligure. I migliori 2008 regionali in vasca ad Imperia

Rari Nantes Imperia’57 ospiterà il Collegiale di pallanuoto giovanile del Centro e Ponente Ligure. Domani, giovedì 24 marzo 2022, dalle 14:30 alle 16:30 gli atleti nati dal 2008 saranno in vasca alla ‘Cascione’, alle direttive del Responsabile Tecnico Andrea Pisano.

Sono tre i giocatori della Rari Nantes Imperia selezionati, si tratta di: Leonardo Alberti e Marco Lanteri (nati nel 2008) e Pietro Carpano (2009).

Negli scorsi giorni inoltre sono scese in acqua le giovanili giallorosse che hanno ottenuto i seguenti risultati:

UNDER 18

I ragazzi di Pisano sono scesi in acqua in due circostanze, vincendo entrambe le partite. Prima hanno avuto ragione nella prestigiosa sfida contro Camogli B (6-8) poi, alla ‘Cascione, hanno battuto Sestri per 8-7 al termine di una partita dai ritmi altalenanti.

UNDER 14

Domenica agrodolce invece per gli under 14 guidati da Francesca Giulini. La squadra mista, con diversi atleti sotto leva, si è fermata alla ‘Mori’ di LaSpezia contro Venere Azzurra (35-0). La formazione maschile invece ha vinto bene contro Crocera Stadium per 4-21.