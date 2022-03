Calcio, l'Imperia non ci sta e presenta controricorso per lo 0-3 a tavolino contro Saluzzo. Le motivazioni nella lettera del dg Bencardino

L' Imperia passa al contrattacco, anzi al controricorso. Dopo la decisione del Giudice Sportivo di assegnare lo 0-3 a tavolino al Saluzzo - per l'errore commesso dalla panchina neroazzurra nei cambi ed aver così lasciato la squadra senza un 2001 in campo - la società di piazza d'Armi rompe il silenzio e, con una nota firmata dal direttore generale Alfredo Bencardino, annuncia il controricorso.

"Ora che la decisione del giudice sportivo è ufficiale, con la sconfitta a tavolino 0 a 3 nella gara interna contro il Saluzzo, la Ssd Imperia vuole cercare di fare chiarezza e dare la propria versione dei fatti annunciando, al contempo, controricorso.

La società, pur prendendosi le proprie colpe per l’errore commesso, vuole sottolineare che oltre alle regole alcune volte servirebbe un po’ di buon senso. Il fatto è avvenuto infatti al minuto 87’ di una partita bloccata sullo 0 a 0, ed effettivamente conclusasi con tale risultato, l’Imperia aveva un uomo in meno e con l’ingresso di Christian Cefariello per Davide Canovi gli under in campo erano comunque quattro. Oltre a tutto ciò la società intende precisare come sportivamente, una volta accortasi dell’errore, abbia richiamato ripetutamente per venti secondi circa l’attenzione del guardalinee e del direttore di gara prima che lo stesso fischiasse la ripresa del gioco.

Abbiamo, a dimostrazione del fatto, inviato documentazione video allegata a corredo del suddetto controricorso nella quale si vede chiaramente il nostro direttore sportivo Pino Fava intento, a più riprese, a rivolgersi con parole e ampi gesti a chi sta arbitrando senza però essere ascoltato. Certi che anche quanto qui elencato vada preso in considerazione per un’equa decisione in merito alla gara, e al suo risultato, confidiamo di vedere accolto quanto richiesto.

Il direttore generale Alfredo Bencardino"

L' Imperia, riconoscendo comunque l'errore, dunque si appellerebbe ad un video che mostrerebbe chiaramente il ds Pino Fava mentre, dalla panchina, tenta di richiamare l'attenzione dei direttori di gara per rimediare a quanto appena successo, prima che la palla sia rimessa in gioco. A questo, si aggiunge anche una invocazione al buon senso.

La palla, o meglio la parola, tornerà al giudice sportivo e, seppur la regola in merito alla 'violazione degli obblighi sullo schieramento di giocatori "under" ' sia chiara, vedremo come recepirà l'atto della società imperiese.