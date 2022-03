I risultati dell'Assemblea annuale dei soci del lions club Sanremo Matutia

La sera del 21 marzo scorso, presso l'hotel Bel Soggiorno, si è svolta l’assemblea annuale dei soci del lions club Sanremo Matutia per il rinnovo delle cariche e per l’elezione del Presidente per l’anno 2022-2023.



Apre la riunione il presidente Gianni Ostanel e sono nominati i componenti del Comitato Elettorale composto da Sarà Muia, Alessandra Solerio e M.Grazia Tacchi.

Il consiglio Direttivo risulta così composto:

Roberta Rota Presidente

Elena Lanteri Cravet 1° Vice Presidente

Alessandra Solerio 2° Vice Presidente

Sara D’Amico Muia Presidente Comitato Soci

M.Grazia Galletti Tacchi Segretaria

Davide Verrando Cerimoniere

M.Luisa Gizzi Ballestra Addetto Stampa

Patrizia CarliPellegrini Consigliere

Giovanna Fogliarini Consigliere

Gianni Ostanel Past Presidente

Al termine delle elezioni il Presidente Gianni Ostanel porge a tutti gli eletti gli auguri per un proficuo e lavorativo anno sociale, sprona tutti i soci ad essere attivi e presenti nei services che si programmeranno in futuro. Comunica inoltre i prossimi impegni lionistici:

- 2 Aprile cena delle “Giovani Eccellenze" organizzata dalla Presidente di Zona Mimma Espugnato a favore di una borsa di studio ad un giovane meritevole.

- 9 Aprile serata al Casinò sul tema: ”Sanità Europea e italiana ai tempi del COVID”

- 14 Aprile concerto “Pasqua in Fiore” dell’orchestra sinfonica di Sanremo a favore dell’ ANFFAS.

- 24 Aprile Lions Day distrettuale (Albenga Host)

La neo Presidente Roberta Rota annuncia che presto avrà luogo il “Patto di Amicizia“ del nostro club con quello della città siciliana di Gela!

La riunione ha termine alle ore 22.30.

Addetto Stampa MlBallestra lions club Sanremo Matutia