Pallapugno, Imperiese. Raviola in grande spolvero: battuto 5-8 Battaglino, a Canale. Sabato di nuovo in campo a Dolcedo

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese vince 5-8 contro Canalese di Battaglino. In trasferta, nella quarta amichevole stagionale, Raviola ha trascinato i suoi ponendo, da subito, un buon margine con l'avversario (1-6 massimo vantaggio). Dato l'infortunio di Iberto, che rimarrà fermo qualche giorno, è sceso in campo Davide Malafronte che ha ben figurato come tutta la quadretta, così composta: Raviola alla battuta, Benso, Novaro e appunto Malafronte.