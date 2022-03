Sanremo: asfalto degradato e pericoli per i residenti, interpellanza di Luca Lombardi al Sindaco

Il Consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luca Lombardi, ha inviato un’Interpellanza al Sindaco, in relazione al degrado che si registra in strada San Lorenzo, in particolare nel tratto che va dal civico 8 al 32.

Nella zona manca l’asfalto nell’area destinata alla sosta delle auto e un marciapiede in quella destinata al passaggio pedonale. Il Comune aveva realizzato dei lavori nella zona circa una ventina di anni fa secondo un progetto che prevedeva una serie di parcheggi lato strada e un marciapiede.

L’area di sosta che delimita la carreggiata non è mai stata asfaltata con la conseguenza che il fondo in terra è diventato un susseguirsi di avvallamenti e buche che si sono trasformate enormi e profonde pozzanghere a causa dell’erosione dell’acqua piovana. Inoltre, quando si verificano fenomeni temporaleschi molto intensi l’acqua, tracimando da queste pozzanghere, va a invadere sia la sede stradale che pedonale, mettendo a rischio la stabilità di auto e scooter oltre che la sicurezza dei passanti. Senza contare che l’acqua fangosa ristagnando in queste pozzanghere diventa un problema, oltre che di decoro, anche di igiene.

Il fondo sterrato e sconnesso rende sempre più difficile, a volte anche impossibile, parcheggiare lungo questa strada con grande disagio per i residenti che spesso, sia per tutelare la loro incolumità che per salvaguardare il loro mezzo, sono costretti a cercare un posteggio lontano dalla loro abitazione.

Proprio per questo Lombardi ha chiesto al Sindaco e all’Amministrazione se intendano intervenire per ripristinare definitivamente il tratto con il rifacimento del fondo, delle opere di regimentazione delle acque e con la realizzazione di un marciapiede in modo da porre fine ad un disservizio (che comporta anche una certa pericolosità) che da troppo tempo devono sopportare i residenti e garantire loro la possibilità di usufruire dei parcheggi e di percorrere a piedi il tratto di strada in sicurezza.