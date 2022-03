Partirà sabato prossimo in Provincia di Imperia la campagna tesseramento 2022 della 'Lega - Salvini Premier'

Sarà possibile rinnovare l’iscrizione al movimento, per far presente suggerimenti e proposte: al gazebo di Ventimiglia, dalle 9 alle 12, in via della Repubblica, ci si potrà confrontare con il deputato Flavio Di Muro, responsabile provinciale della Lega e con il Consigliere regionale Mabel Riolfo. A Imperia, dalle 9.30 alle 12.30 in piazza San Giovanni, sarà presente il Vice Presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana.

“Torniamo in piazza e tra la nostra gente - dichiara l’On. Di Muro - come abbiamo sempre fatto, dopo un periodo di stop forzoso. Colgo l’occasione per invitare i nostri concittadini a venirci a trovare ai gazebo sul territorio per un doveroso confronto con i nostri eletti nei comuni, in provincia e in regione, anche e soprattutto alla luce del periodo storico che stiamo vivendo”.