Imperia: Fratelli d'Italia dopo il nostro servizio "L'isola ecologica Iseco in piazza Goito va spostata”

“Senza alcuna polemica, ma in maniera del tutto costruttiva, sposiamo le rivendicazioni degli ambulanti del mercato di Oneglia: l’isola ecologica Iseco in piazza Goito va spostata”.

Interviene in questo modo Fratelli d’Italia a Imperia, dopo il servizio pubblicato ieri dal nostro giornale (QUI). “Bisogna trovare un’altra sistemazione – prosegue FdI - che sia comoda per la popolazione, ma allo stesso tempo non crei così tanti disagi: banchi che non possono montare, venditori di generi alimentari che si trovano a dover vendere alimenti attaccati ai cassonetti. Oggi, che il servizio non è ancora attivo, possiamo ancora risolvere il problema. Ovviamente non contestiamo le Isole Ecologiche, anzi: ci rendiamo, invece, disponibili ad un confronto con l’Amministrazione per trovare soluzioni condivise”.

Fratelli d’Italia, inoltre, per essere sempre a stretto contatto col territorio, ha organizzato insieme al coordinatore del Golfo Dianese Francesco Bregolin, due presidi per sabato prossimo: a Imperia Oneglia in via San Giovanni dalle 10 alle 12 e a Diano Marina in piazza Martiri della Libertà dalle 15 alle 17.30. Chiunque potrà fermarsi per dialogare, conoscere i programmi e avvicinarsi a Fratelli d’Italia.