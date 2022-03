Per la Pasqua Sanremo si colora di fiori: dal 14 al 17 aprile una grande 'infiorata' dal Forte di Santa Tecla alla Pigna (Video)

Per la Pasqua 2022 Sanremo On ha scelto di puntare sul fiore, eccellenza del territorio, per un grande evento che coinvolgerà la città per quattro giorni.

L'obiettivo di ‘Pasqua in Fiore’ è duplice: non perdere l'appuntamento annuale con un evento legato ai fiori e contestualmente cercare di allungare turisticamente il ponte pasquale e comunque offrire agli ospiti presenti una iniziativa assolutamente coinvolgente. Da queste premesse nasce l'idea di una serie di appuntamenti collegati fra loro per creare cosi un evento corposo e, crediamo, anche di notevole suggestione e richiamo nazionale, in programma dal 14 al 17 aprile prossimo, giornata di Pasqua.

Sarà una prima grande manifestazione post covid per il rilancio. Il momento clou sarà quello della “Infiorata musicale” che sarà allestita in piazza Borea d'Olmo. Una grande composizione di petali e colori (previsti oltre 15.000 fiori) che potrebbe ricordare anche il Festival appena concluso e che potrebbe essere accompagnata da interventi musicali della giovane orchestra Note Libere. A realizzare l'infiorata saranno i maestri di Spello, il comune umbro che fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia, famoso proprio per le infiorate fantasmagoriche. A Sanremo arriveranno da Spello circa quaranta infioratori per realizzare l’opera concordata, di circa 70 metri quadrati.

Ma l'Infiorata non sarà l'unico evento, verrà circondata da un corollario di altri appuntamenti altrettanto interessanti. Ad inaugurare la quattro giorni pasquale sarà una scenografica installazione floreale sulla facciata del Forte di Santa Tecla, location che ha già visto Sanremo On protagonista due anni fa di una stupenda mostra. Per l'inaugurazione è prevista anche l'illuminazione notturna di tutta la facciata del Forte con una grafica in tema.

Sarà coinvolta anche la Pigna, i cui vicoli, archi e balconi saranno decorati con suggestive composizioni ed installazioni floreali per creare un percorso che si dipartirà da via Matteotti e via Cavour per salire in piazza Nota, alle Rivolte, piazza dei Dolori e piazza Santa Brigida. In scena anche il Casinò Municipale, che ha condiviso l'evento, con una installazione che accoglierà i visitatori all'ingresso. Lo

stesso Casinò sarà anche protagonista con il Gran Gala dei Fiori, cena esclusiva a tema floreale organizzata al Roof Garden, la prestigiosa terrazza sanremese che inaugurerà con la presenza del cantante Enrico Ruggeri la nuova stagione di eventi

In collaborazione con i Club Service di Sanremo e con l'Orchestra Sinfonica, si svolgerà presso il teatro Ariston, il gran concerto di Pasqua in Fiore. A completare il progetto ci sono poi una serie di iniziative a supporto: possibili visite guidate al Museo del Fiore di Villa Ormond; un concorso sulle vetrine in fiore nei negozi di via Matteotti; cene a tema nei ristoranti cittadini; una ulteriore ed importante installazione floreale presso il The Mall con pubblicità cartellonistica affiancata per il rimando in centro città.

Fondamentale sarà la promozione dell'evento, che scatterà da subito e su tutti i canali, social, tv, media cartacei e on line, sfruttando anche il pacchetto promozionale del The Mall, ma pure il rapporto del Comune con la Rai.

L'organizzazione ed il coordinamento della manifestazione sarà a cura della rete d'impresa Sanremo On, che si avvarrà di partnership e collaborazioni, prima tra tutte quella del Comune di Sanremo.

Le interviste

Il programma:

Giovedì 14 aprile

Ore 18 Inaugurazione della scenografica installazione floreale davanti al Forte di

Santa Tecla seguita da una illuminazione notturna a tema sulla facciata dello stesso Forte.

Ore 21 Concerto dei Fiori a cura dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, presso il

Cinema Centrale in collaborazione con i Club Service di Sanremo.



Venerdì 15 aprile

Ore 7 Inizio realizzazione (visibile al pubblico) Infiorata Musicale presso piazza

Borea D'Olmo a cura degli Infioratori di Spello

Ore 10 Inaugurazione installazione floreale presso The Mall Sanremo

Ore 11.30 Visita nella Pigna per inaugurazione decorazioni floreali e installazioni nel centro storico e a seguire visita al Casinò per decorazione della casa da gioco.

Ore 18 Inaugurazione Infiorata in Piazza Borea D'Olmo

Ore 21 Cene a tema floreale nei ristoranti della città aderenti alla manifestazione.

Sabato 16 aprile

Tutte le location infiorate saranno visitabili dal pubblico e contemporaneamente si potranno ammirare in via Matteotti le vetrine dei negozi allestite con i fiori che parteciperanno ad un concorso ad hoc

Ore 21 Gran Galà dei Fiori, presso il Roof Garden del Casinò di Sanremo con il cantante Enrico Ruggeri

Domenica 17 aprile

giornata di Pasqua, infiorata ed installazioni floreali saranno visitabili dal pubblico