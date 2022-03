I libri in arrivo da non perdere assolutamente quest'anno

Leggere fa viaggiare con la fantasia e con la mente, entrare in una libreria significa acquistare un biglietto per mondi lontani potendo spaziare in località e tempi diversi, restando su tematiche reali e storie vere ma anche potendo attraversare mondi fantastici. Ogni mese ci sono titoli e novità sugli scaffali, frutto del lavoro impegnato di scrittori nazionali ed internazionali che dopo un’attenta selezione da parte delle case editrici vedono le loro fatiche pubblicate. Ma quali sono i libri in uscita oggi in libreria ? E quali sono quelli in arrivo da non perdere assolutamente?

La ragazza dal vestito blu – Alena Schröder

Il mese si apre con una interessante novità; la ragazza dal vestito blu di Alena Schröder sembra essere un romanzo autobiografico tanto che è proprio la scrittrice la protagonista. Le pagine emozionanti raccontano Hannah, una ventisettenne che sta per terminare il dottorato in università. La protagonista intreccia la sua storia con quella di Evelyn, la nonna, che ha sempre avuto un’esistenza piena. A cambiare e rompere l’equilibrio della storia è una lettera di uno studio legale che cambierà la vita di Evelyn per sempre: sembra infatti lei l’unica erede di un bene trafugato alla sua famiglia durante il regime nazista. Il titolo del libro è proprio quello del quadro; la nipote curiosa riempie di domande la nonna che sembra per non volerle dare le risposte che cerca. Un romanzo che racconta storia e vicende familiari ispirate direttamente alla vita dell’autrice.

L’ospite – B.P. Walter

B.P. Walter torna in libreria dal 7 aprile e lo fa con una novità interessantissima. Intitolato L’ospite è già pronto a diventare un bestseller del settore dei thriller. La tensione sembra percepirsi già dalle prime pagine quando vengono introdotti i personaggi: Charlie e Matthew sono coniugi e genitori di Titus, vivono a Londra e sembrano condurre una vita ordinaria come tanti. Matthew ama leggere e fa parte di un bookclub; in libreria un giorno conoscono Rachel che da poco si è trasferita in città e la invitano ad unirsi al club del libro. Durante una cena però succede un fatto che lascia tutti di stucco: Titus resta immobile mentre Matthew giace in un lago di sangue sul tavolo; Charlie fissa l’ospite che sta per chiamare la polizia con l’arma del delitto in mano. Ma come in ogni thriller che si rispetti… nulla è come sembra.

Radio Silence – Alice Oseman

Il 12 aprile è attesa l’uscita del nuovo romanzo di Alice Oseman, Radio Silence. Dopo il successo di Heartstopper la scrittrice torna a far innamorare con una nuova trama ricca di dettagli. Protagonista è Frances Janvier, una diligente studentessa con l’obiettivo di entrare in una università prestigiosa. Non si lascia scalfire da nulla: amicizie, vicende personali o storie d’amore perché il suo unico obiettivo è poter studiare all’interno di una facoltà inaccessibile. Ma lei nasconde un segreto. Le vicende si intrecciano con Aled Last, un coetaneo con cui inaugura un podcast. I due giovani non mettono amore tra di loro ma puntano tutto su un progetto davvero originale che li condurrà al successo.

Dangerously Mine – A.J. Foster

Dal 21 aprile in libreria invece arriva Dangerously Mine, la saga completa firmata da A.J. Foster. L’autore racconta attraverso questa saga la storia di due famiglie rivali in cui si intreccia inevitabilmente una storia d’amore fatta da un’attrazione impossibile da fermare. Le due famiglie rappresentano gli stereotipi per eccellenza: da una parte ci sono i fratelli Harrison che sono ricchi, viziati e pieni di opportunità ma con il fascino da bad boys, dall’altra c’è Aria una giovane ambiziosa ragazza che insegue i suoi sogni. Una saga ricca di tensione che va crescendo e tiene il lettore incollato pagina dopo pagina.