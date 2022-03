Ventimiglia: mezzo in panne sulla A8 poco dopo il confine, cinque chilometri di coda da Bordighera (Foto)

Cinque chilometri di coda tra Bordighera e il confine di Stato, per il recupero di un mezzo pesante che era in panne in territorio francese, in un tratto a doppio senso di marcia, questa mattina.

Le immagini delle telecamere della A10:

La coda ha praticamente paralizzato tutta la zona di confine con auto e camion che hanno trovato l’intoppo fin dal casello di Bordighera. Fino alle 8.30 circa la A10 consigliava l’uscita nella città delle palme, dove si è registrato l’aumento del traffico sulla statale Aurelia.

Il recupero del mezzo è iniziato poco dopo le 7.30 e, un paio d’ora dopo la situazione si è sbloccata con la ripresa del traffico verso la Francia. Ci vorrà almeno un’ora, però, prima del ripristino della situazione.