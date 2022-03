Sanremo: discarica abusiva di fronte al portone di casa, il solito problema dei 'furbetti' questa volta in zona Polo Nord (Foto)

Le discariche abusive, purtroppo, sono all’ordine del giorno e, anche se molti potrebbero pensare che oggi come oggi i problemi gravi sono altri, quello del conferimento sconsiderato dei rifiuti (anche ingombranti), rimane un grave problema per tutti.

Tra l’altro, nella nostra provincia proprio in questi giorni è iniziato il trasporto dei rifiuti nelle discariche savonesi, con un aggravio tariffario che a breve vedremo tutti sulle nostre ‘bollette’ della Tari. Ma, purtroppo, c’è sempre chi imperterrito continua a gettare sconsideratamente rifiuti normali e ingombranti, lasciandoli ovunque, senza un minimo di rispetto per il prossimo e per l’ambiente.

Questa volta la segnalazione ci arriva dalla zona del Polo Nord dove, alcuni residenti si ritrovano spesso davanti al portone di casa ‘spettacoli’ come quello che vediamo nelle foto. “Siamo stanchi di vedere situazioni di questo genere – ci hanno detto i residenti della zona – e, pur avendo più volte chiesto alle autorità competenti, mancano i controlli. Abbiamo anche chiesto che vengano installate telecamere ma, al momento, la situazione è quella che potete vedere”.

Telecamere o fototrappole: più volte abbiamo evidenziato ad Amaie Energia (società che si occupa della raccolta dei rifiuti) e al Comune, quanto sia importante l’installazione di sistemi di controllo, per multare ed evitare la reiterazione di episodi del genere. Spesso ci è stato risposto che, nei molti tentativi di farlo, gli impianti sono stati distrutti o addirittura rubati.

Con la percentuale di raccolta differenziata che non riesce a decollare (dopo l’arrivo intorno al 60%) bisognerebbe però trovare un modo per evitare scempi come quello segnalato al Polo Nord e che, molto spesso siamo costretti a documentare anche in altre zone della città, soprattutto quelle periferiche, dove lo ‘sport’ preferito è quello di abbandonare sacchetti di indifferenziata spesso portati dal centro o, addirittura, rifiuti ingombranti accanto a cassonetti che hanno serrature rotte e non vengono sostituiti.

Una situazione che dovrebbe essere presa decisamente in mano da chi si occupa della raccolta dei rifiuti, anche e soprattutto in funzione di quanto accaduto nelle ultime settimane. Con la saturazione del Lotto 6, condita dall’immobilismo degli ultimi anni della politica sul ‘Biodigestore’, ora la nostra provincia porta i rifiuti nel savonese e i rincari, ovviamente, li paga ‘Pantalone’.