Sanremo: alla chiesa di San Rocco l'ultimo saluto a Marco Spinella, rider morto in un incidente la vigilia di Natale

A Sanremo è il giorno dell'ultimo saluto a Marco Spinella, rider 34enne morto dopo settimane di ricovero a seguito del grave incidente che lo ha visto coinvolto la notte della vigilia di Natale in via Roma.

Alla chiesa di San Rocco parenti e amici si sono ritrovati per il funerale che ha visto anche la grande partecipazione dei colleghi, tutti con il giubbotto da 'rider' e anche un mazzo di fiori con il logo della Juventus, sua squadra del cuore. Oggi gran parte di loro che operano a Sanremo si sono fermati in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia. Un gesto eclatante utile anche per porre l'accento sul tema sicurezza in un lavoro che espone ad alti rischi senza particolari garanzie.

La vigilia di Natale Marco Spinella è stato travolto da una Smart in via Roma, all'incrocio con via Asquasciati. Alla guida della vettura sanremese di 40 anni (I.G.), che ora dovrà rispondere di omicidio stradale.

Il rider è stato sbalzato di diversi metri arrivando vicino allo 'Zampillo'. Da lì il lungo calvario, prima all'ospedale 'Borea' di Sanremo e poi in una clinica specializzata, ma il 34enne non ha più ripreso conoscenza fino al tragico epilogo.