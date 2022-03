Coronavirus: cala il tasso di positività ma in provincia altri 212 nuovi contagi, c'è anche un morto

Continua a calare il tasso di positività, anche se i numeri dei nuovi contagiati rimane sempre elevato, sia in provincia che nell’intera regione.

Sono 1.564 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 12.193 tamponi effettuati (3.116 molecolari e 9.077 rapidi antigenici), uno ogni 7,79 pari al 12,82%.

Nella nostra provincia si sono registrati 212 nuovi contagiati mentre sono stati 239 nel savonese, 805 a Genova e 306 nello spezzino. Calano lievemente i ricoveri mentre ci sono stati due morti, tra cui un uomo di 77 anni a Sanremo.