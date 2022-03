Raccolta differenziata, i sindaci del comprensorio intemelio hanno firmato l’affidamento a Teknoservice: servizio al via dal 1° maggio (Video)

I sindaci del comprensorio intemelio hanno firmato: sarà la Teknoservice a farsi carico della raccolta rifiuti, del trasporto e di tutti i servizi connessi all’igiene urbana.

Questo pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Ventimiglia si è svolta la riunione della ‘Centrale Unica di Committenza’ chiamata a decidere sull’assegnazione del servizio con la città di confine nel ruolo di capofila. Presenti 15 dei 18 Comuni (assenti Apricale, Isolabona e Perinaldo).

La volontà delle amministrazioni coinvolte (da Ospedaletti al confine) è quella di partire al più presto per dare il via a un servizio rifiuti strutturato e in linea con le norme vigenti, specie in tema di raccolta differenziata, tasto dolente in alcuni Comuni dell’estremo Ponente. La data per il via al nuovo servizio è quella del 1° maggio.

“Si tratta di un incontro solo operativo, dopo anni nei quali si è parlato dell'appalto rifiuti dei 18 comuni del comprensorio - ha dichiarato il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino - abbiamo aggiustato il bando con qualche modifica e oggi concretizziamo quello che voi avete delegato di fare. A Teknoservice ci lega un contratto di sette anni, un impegno importante e abbiamo grandi aspettative da parte di questa società. Il problema dei rifiuti è reale, ci deve essere un impegno costante. La ditte si è aggiudicata con un contratto da 90 milioni di euro”.

“Abbiamo dato una accelerata in questi ultimi giorni, siamo arrivati a questo traguardo con grande soddisfazione - ha aggiunto il segretario generale del Comune di Ventimiglia, Monica Di Marco - oggi concordiamo anche i termini di un’eventuale proroga agli attuali gestori che scade il 31 marzo. Attendiamo e dobbiamo concordare con la ditta il via al servizio che durerà 7 anni”.

Presente all’incontro anche l’amministratore delegato di Teknoservice, Davide Benedetto: “Siamo arrivati alla sottoscrizione, abbiamo idee chiare su investimenti da fare e siamo pronti a confrontaci su quelle che sono le esigenze dei territori. Teknoservice è pronta, interverremo coi mezzi nuovi fin dal primo giorno e ci sarà un periodo di quattro mesi durante il quale capiremo le esigenze dei Comuni, per capire quale sarà la data di avvio, rispettare la platea occupazionale e avviare tutti i servizi. Abbiamo quattro mesi di tempo per far partire tutto, ma ci attiveremo già domani per l'acquisto alle isole e alle attrezzature. Sappiamo della responsabilità per l’imminente periodo estivo e ci adopereremo affinché non ci siano disagi. Qualcuno aveva ipotizzato il primo maggio, per noi è fattibile e se viene concordata, ce la possiamo fare”.

La proroga all’attuale gestore sarà estesa al 30 aprile e, se tutto andrà come previsto, dal 1° di maggio inizierà l’era Teknoservice. Saranno organizzati tavolo tecnici con i Comuni per capire le modalità di inizio del servizio seguendo un cronoprogramma concordato in base ai tempi e alle richieste dei sindaci.

