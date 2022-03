Fridays For Future Ventimiglia domani in piazza a Sanremo davanti al teatro Ariston

'Fridays For Future', torna in piazza per sensibilizzare l'opinione pubblica sul futuro del pianeta in occasione di un uovo sciopero globale per il clima, in programma domani.

A Sanremo, alle 10, davanti al teatro Ariston, si troverà Pietro Pizzo, referente di 'Fridays For Future' Ventimiglia, gruppo locale dell'omonimo movimento ambientalista globale. La sua sarà un'azione statica in solitaria.



Le ragioni per le quai si scende in piazza sono principalmente due, ma non solo: contro i combustibili fossili, ora più che mai al centro del panorama geopolitico ed economico mondiale, e per la pace e la giustizia sociale, reputate condizioni necessarie per una transizione ecologica giusta, tempestiva ed efficace. Il tempo a nostra disposizione per evitare i risvolti più drammatici della crisi ecologica è poco. Tutto affinché i governi agiscano il prima possibile.



“Per dimostrare come gli interessi economici ed espansionistici non siano le uniche forze in grado di muovere la politica globale - dichiara Pietro Pizzo - per la pace come presupposto necessario per ogni azione per il clima, contro la dipendenza dai combustibili fossili, che infiammano l'industria di guerra e allontanano anni luce dalla transizione ecologica e dagli accordi internazionali. Per rispetto di chi non può manifestare per assenza di libertà di espressione o delle condizioni ideali per l'espressione del proprio pensiero. Per i paesi e le comunità che già subiscono ingentemente gli effetti della crisi climatica. Perché guerra, clima e giustizia sociale sono strettamente legati e interdipendenti. Questo venerdì scendiamo in piazza di nuovo in tutto il mondo, in ogni continente. Scioperiamo per la pace e la giustizia climatica. Non ci sarà pace sostenibile, da nessuna parte, finché i nostri sistemi saranno legati ai combustibili fossili forniti da autocrati e dittatori”.



Ilyess, dall’Ucraina, dice: “Di solito scioperavo per il clima in Ucraina. Ma questo venerdì sto scioperando in Germania, i cui leader finanziano la guerra a casa mia. L’Unione Europea ha pagato finora 15 miliardi di euro per combustibili fossili da Putin dall'inizio della guerra in Ucraina. I cosiddetti leader dell'UE dicono che ‘stanno con l’Ucraina’”.