Calcio a 5: l'Airole batte il Taggia nel recupero, le due squadre ricordano Di Matteo nel prepartita 'Carmine sempre con noi'

Spettacolo e grande commozione ieri sera al PalaRoya di Ventimiglia per il recupero della 9a giornata del campionato di Serie C di calcio a 5 fra Airole e Taggia, la partita che per un gioco del destino avrebbe dovuto vedere contrapposte le due squadre proprio nella settimana della scomparsa di Carmine Di Matteo, il portiere che aveva vestito le maglie di entrambe le società.

In occasione del recupero infrasettimanale biancoverdi e giallorossi hanno così voluto onorare il ricordo del comune amico indossando all’entrata in campo e durante il minuto di silenzio la maglietta celebrativa ‘Carmine sempre con noi’ recante i loghi di Airole e Taggia, una testimonianza del grande affetto che avevano tutti i giocatori nei confronti di Di Matteo a partire dai ‘colleghi di reparto’, i due portieri Mario Rositano e Christian Moraglia che con Carmine hanno condiviso infinite ore di allenamento.

Le due squadre hanno poi onorato Carmine anche per il grande spettacolo offerto in campo davanti ad una nutrita cornice di pubblico all’interno dello storico impianto del PalaRoja di Ventimiglia nel quale l’Airole non tornava per partite ufficiali dalla sospensione forzata dei campionati del 2020. Match subito pirotecnico con il vantaggio locale firmato da Filippo Caramello Canzone immediatamente riequilibrato da Enrico Serva. A riportare avanti i padroni di casa pensava così Vincenzo Gullace ottimamente servito da Leopoldo Carbone, una rete seguita a breve distanza dalla terza marcatura biancoverde ancora con Caramello su azione personale.

Il secondo tempo ripartiva così con il risultato di 3-1 ma era ancora l’Airole a pungere con Caramello, su punizione, e con Gullace su assist di Capitan Davide Trama, già autore nel primo tempo di due pericolosi tiri uno dei quali sulla traversa. Seguiva così l’arrembaggio ospite che vedeva impegnato in attacco anche il portiere Moraglia in un paio di circostanze vicino ad un gol che arrivava invece con Simone Marini grazie ad un gran tiro dalla distanza. A salvare nei minuti finali l'Airole, che colpiva anche un palo su punizione, era così Rositano con una serie di grandi interventi che mantenevano il risultato di 5-2 sino al termine del match.

La vittoria dell’Airole ha portato i ragazzi di mister Cattaneo a due soli punti dalla terza posizione del Girone A valida per playoff occupata dal Camporosso che a sua volta, trovandosi a due sole lunghezze dal Taggia, potrebbe non solo difendersi dalle viverne ma anche tentare un assalto al secondo posto per un’ultima giornata che si preannuncia davvero incandescente con l’Imperia ormai fuori dai giochi, impegnata a Camporosso, che farà da ‘arbitro del campionato’.

Presente ieri al PalaRoya nel ricordo di Di Matteo anche la Federazione Calcistica di Seborga, ormai al quinto anno di collaborazione con l’Airole FC, che dopo la partita ha premiato il Taggia per la vittoria del campionato di calcio a 5 maschile 2020 del Principato, competizione che a causa delle sospensioni degli ultimi due anni aveva vissuto la sua coda finale all’inizio della stagione in corso.