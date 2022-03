Sanremo: asfalto in pessime condizioni in via Giovanni Borea, un lettore chiede di intervenire

Un nostro lettore, Roberto M., ci ha scritto in relazione ai lavori stradali in atto in Via Giovanni Borea, dalla centrale Telecom verso l’Ospedale:

“La copertura del piccolo scavo che stanno effettuando è davvero pericolosa in quanto si stacca dopo qualche giorno e provoca fenditure profonde nella pavimentazione. E’ un gravissimo pericolo per moto e scooter, perchè se la ruota anteriore finisse dentro è assicurato l'impatto a terra. Vi preghiamo di provvedere velocemente alla sistemazione definitiva, prima che succeda qualcosa di spiacevole”.