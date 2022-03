Pallavolo: settimane sempre piè intense per le squadre di casa Mazzucchelli

Sabato scorso le ragazze del Conad City Mazzu U14/F FIPAV hanno ospitato l’Albenga Volley, perdendo 3-0 (25/, 25/12, 25/18). Nella stessa giornata sono scesi in campo I ragazzi delle Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli che si sono misurati contro il Nova Volley. Nella partita valida per il campionato di 1° Divisione Maschile (Girone U), gli atleti matuziani ne sono usciti vittoriosi, imponendosi sugli avversari per 3-0 (25/17, 25/20, 25/15).

Domenica scorsa i ragazzi dell’U13/M 3VS 3 hanno invece disputato 2 partite, alla palestra Maggi di Imperia. Nella prima sfida sconfitta con il Caramagna per 3-0 e, nella seconda, vittoria sul Maremola per 2-1.

A Dego, nel savonese gli atleti della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli sono susciti sconfitti nel match della 1° Divisione Maschile (Girone U) per 3-1.