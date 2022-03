Palla ovale: buona la seconda, vittoria fuori casa per la Union Rugby Riviera sul Lions Tortona

Alla seconda uscita primaverile la Union Rugby Riviera non stecca, anzi, riesce ad imporsi in modo convincente sui Lions Tortona. Si gioca sul terreno di Alluvioni Cambiò: un campo molto diverso rispetto al “Pino Valle” perché stretto e favorevole al gioco di mischia.

Non per questo le prime linee della Union si lasciano intimidire. Se qualche cosa si lascia in raggruppamento ordinato, ben altro si opera in difesa. La compagine ligure mette a segno quattro mete, con tanto di punto di bonus dunque. Segnano Alessandro Ardoino, due volte Yannick Sega, protagonista di un ritorno alle competizioni di assoluto livello e infine Samuele Ferrari. Piace ricordare quest’ultimo, giovanissimo e schierato in un ruolo non facile, quello della seconda linea, dove è importante lavorare in modo oscuro, placcaggio su placcaggio.

Il dato rilevante è che la Union ha giocato il secondo tempo in 14, a causa dell’espulsione di un giocatore per una scorrettezza che si può definire ‘dissent’ ovvero una protesta con l’arbitro. Cosa non tollerata nel rugby. Peraltro e per assurdo, la Union si è compattata e ancor meglio schierata nel campo e ha segnato due mete, senza subirne alcuna. Segno di notevole attenzione alla partita e rispetto per l’avversario. Di fatto un ottimo viatico per il prosieguo del torneo e per la crescita dei tanti giovanissimi in campo, proiettati verso le prossime stagioni. Ora segue un lungo periodo di preparazione ad una partita di cartello al “Pino Valle”: Cus Genova B, 10 aprile.

CUS Piemonte Orientale-CUS Genova B 22-0

Lions Tortona-Union Riviera 3-27

Classifica: Union Riviera punti 10, CUS PO e CUS Genova/B 5, Tortona e Province dell’Ovest punti 0

Province dell’Ovest in sosta.