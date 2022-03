L'iniziativa ‘Tiri Liberi’ di Anffas Sanremo e Olimpia Basket: si lavora già sulla squadra di basket inclusivo

Sono 9 i ragazzi che partecipano tutte le settimane all'iniziativa di Anffas Sanremo e Olimpia Basket Arma Taggia denominata "Tiri Liberi", un progetto che mira ad accompagnare bambini e ragazzi con disabilità nel mondo dello sport.

"Non avevamo dubbi sulle capacità dei coach dell'Olimpia, che conosciamo da tempo e che oltre ad essere professionisti dell'educazione hanno nel DNA il concetto di inclusione, a tutti i livelli" commenta Fulvio Morone, Direttore della sede sanremese dell'Associazione Nazionale famiglie di persone con disabilità "la vera incognita era la risposta delle famiglie e quella dei ragazzi nella pratica di questa attività, ma il basket è lo sport più bello del mondo e anche in questo caso si è rivelato perfetto per far divertire in modo sano ed integrare gli apprendisti cestisti".

"Diffondere la cultura della pallacanestro e allargare i settori di attività della nostra ASD sono gli obiettivi dell'Olimpia ma costruire un gruppo per poi creare una vera e propria squadra di basket è da sempre stato il nostro sogno" è il commento di Luca Bellone, educatore scolastico e allenatore, che continua "e questo si sta realizzando. Abbiamo già 9 iscritti e nel mese di giugno porteremo l'iniziativa anche a Ventimiglia, dove contiamo di aggregare nuove forze per formare una squadra da iscrivere ad un vero campionato. L'entusiasmo del nostro direttivo e di Stefano Zunino, che allena insieme a me i ragazzi, è così grande che abbiamo già creato il logo della squadra".

"Il nostro impegno nelle attività di inclusione e il nostro legame con la pallacanestro non potevano che portarci a sostenere questa iniziativa e a diventarne sponsor" conclude Mario Casella, titolare del Centro Provinciale di Formazione Pastore "quando ho proposto la cosa ai nostri ragazzi dei corsi professionalizzanti S.A.L. di Ventimiglia ho subito raccolto 10 adesioni, questo per dimostrare che oltre allo Studio e al Lavoro, i ragazzi con disabilità hanno soprattutto necessità di Autonomia, di normale attività sportiva ed impegno del tempo libero".

Per informazioni ed iscrizioni telefonare a Fulvio 335-5815113.