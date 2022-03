Sanremo: da rifugiato a mediatore culturale, alla base logistica militare un aiuto in più per la Croce Rossa

Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Liguria prosegue nell’attività di accoglienza delle persone di nazionalità afghana in fuga dal proprio Paese e ospitate presso la Base Logistico Addestrativa dell’Esercito Italiano per il periodo della quarantena.

In questo momento sono presenti 44 ospiti, 21 dei quali minori. Tra loro una famiglia giunta nella tarda serata di ieri che oltre ad un luogo sicuro ha trovato, ad accoglierli, una bella sorpresa. Nel pomeriggio infatti è giunto alla base il nuovo mediatore culturale individuato da CRI, figlio proprio di questa famiglia.

Ahmad arrivato da solo in Italia, ad agosto, è stato accolto presso il Campo CRI di Avezzano (Aq). A gennaio, presso la base di Sanremo, sono stati accolti sua moglie e i suoi bambini e adesso il ricongiungimento con i genitori e il fratello con la famiglia.

“In questi giorni è impossibile non fare una riflessione su cosa uomini, donne e bambini, con culture e storie tanto diverse stanno vivendo, il popolo afghano prima e il popolo ucraino ora, costretti a lasciare tutto per cercare un rifugio - dicono dalla Croce Rossa - semplicemente uomini, semplicemente fratelli. Un elogio agli operatori CRI che con vero spirito di fratellanza, uniti dai sette principi svolgono la loro attività”.