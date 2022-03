Nuoto, Lorenzo Giordano e Martina Acquarone: le speranze della Rari Nantes Imperia agli Italiani di Categoria. Venerdì via alle gare

La Rari Nantes Imperia si affaccia ai Campionati Italiani di Categoria in vasca corta (25 metri), in programma a Riccione da venerdì 25 al 30 marzo. Le speranze giallorosse sono affidate al classe 2005 Lorenzo Giordano (impegnato nei 50, 100 e 200 Rana) ed alla 2006 Martina Acquarone, nei 100 e 200 Rana.

" Mi sembrano sul pezzo: incrociamo le dita" afferma coach Davide Dreossi prima della partenza.

Acquarone gareggerà tra venerdì e domenica quando saranno in acqua tutte le categorie femminile. Per lei si tratta dell'esordio assoluto agli Italiani:" C'è emozione e un po' di ansia. Ma allo stesso tempo mi sento pronto e voglio dare il meglio di me. Come ho detto qualche mese fa "a Riccione, voglio spaccare!". Sono gli ultimi giorni di rifinitura e poi vedremo come andrà."

Giordano invece non si nasconde vuole bissare il bronzo nei 100 Rana conquistato a Roma la scorsa estate. Ai 'Criteria' sarà impegnato in tre gare:" Mi sento più tranquillo e con più testa rispetto alle Finali di agosto: ora so quali sono i miei obiettivi. Mentre a Roma aveva maggiore ansia anche perchè, dopo i tempi ottenuti nelle Finali, il salto fu grosso e questo influì molto sulle mie emozioni. Mi manca ancora una settimana circa poi voglio andare più avanti possibile. Obiettivo? Arrivare ai traguardi ottenuti a Roma."