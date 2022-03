Sanremo: applausi scroscianti per Carmine Abate ai Martedì Letterari del Casinò

Il Cercatore di Luce, l’ultima fatica letteraria di Carmine Abate, è una tavolozza di colori con cui lo scrittore, riesce a dipingere tre storie che si dipanano, si uniscono si frangono, dove soffia il vento di un’eternità che si ritrovano dei dipinti, nei sentimenti e nei ricordi. Tutti sono cercatori di luce, cercano la strada per trovare il proprio posto, la propria felicità. L’io esistenziale si impone sulla storia vera o verosimile perché tutto può essere nel momento in cui la vita diventa la ricerca di una quotidianità che garantisca uno spiraglio al futuro, lasciando in eredità il rispetto e tutela dell’ambiente e i diritti della pacifica convivenza. L’arte diventa il momento non d’evasione ma per dare voce ai sentimenti più veri e per perpetrare la memoria antidoto alla morte, per evitare di morire più volte.

Queste le tematiche affrontate ieri pomeriggio, 22 marzo, nel teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo durante i Martedì Letterari. E’ stato ripercorso dallo storico dott. Matteo Moraglia il percorso letterario di Carmine Abate, già premio Campiello con la Collina del vento. Il “cercatore di luce”, opera in cui si riverbera l’ammirazione di Abate per la vicenda umana ed artistica del pittore Giovanni Segantini, ha già raggiunto la quarta ristampa, ha ricevuto ampi consensi dalla critica, dai lettori ed è stato segnata per il Premio Strega.

Alcune delle numerosissime recensioni per un’opera con cui Carmine Abate riesce ancora una volta a sorprendere i suoi lettori, riportandoli nel vento delle “sue colline” nell’incanto “dei suoi colori e delle sue storie.” Hanno emozionato il pubblico le pagine dell’opera interpretate dall’attrice Loredana De Flaviis componente de”Il Teatro dell’Albero.”

È possibile rivedere l’incontro sulla pagina Facebook de “I Martedì Letterari” del Casinò di Sanremo.

Martedì 29 marzo alle ore 16.30 nel teatro del Casinò in collaborazione con la Famija Sanremasca il presidente Leone Pippione presenta il libro dello storico sanremese dott. Andrea Gandolfo : “Storia di Sanremo- Dall’entrata in guerra dell’Italia alla Liberazione 1940-1945”. L’incontro è inserito nel programma di formazione dei docenti. L’ingresso è libero con Green Pass e mascherina FFp2.