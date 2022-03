Quattro nuovi custodi del territorio in provincia di Imperia: Cascina Nirasca, Agriturismo Rio Rocca, Biscottificio Gibelli e Gianni Senese

Si aggiungono anche quattro aziende imperiesi alla prestigiosa rete dei difensori dell’ambiente e delle tradizioni enogastronomiche promossa dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza. La consegna del riconoscimento è avvenuta in occasione della XVIII° edizione della manifestazione “A Tavola tra Cultura e Storia”, che si è svolta a Sanremo nella sala grande di Villa Nobel.

Questo riconoscimento viene attribuito a chi nel territorio di riferimento si è particolarmente distinto per la promozione e difesa delle tradizioni locali e nasce da un progetto, “La Custodia del territorio” promosso nel 2015 in occasione dell’Expo con l’obiettivo di riconoscere l’importanza del ruolo degli operatori del settore enogastronomico nell’opera di valorizzazione del territorio.

All'evento sono intervenuti l'Assessore regionale Gianni Berrino e l'editore di Morenews Enrico Anghilante, ed ha avuto come ospiti d'onore Barbara Ronchi della Rocca, giornalista e esperta di galateo, e Bruno Gambarotta, scrittore, giornalista e conduttore televisivo. L’incontro, condotto da Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza, è stato trasmesso in diretta streaming con oltre 2000 persone collegate dalle diverse testate del gruppo Morenews.

"Ringrazio l'Associazione Ristoranti della Tavolozza - ha dichiarato al termine dell'incontro l'assessore regionale Gianni Berrino - per aver organizzato quest’importante evento per la presentazione della Guida 2022 dei Ristoranti della Tavolozza. I riconoscimenti “Custodi del Territorio” che ho consegnato sono un importante merito per quei ristoranti che hanno puntato sulla qualità dell’accoglienza e sulla promozione e difesa dei prodotti e delle tradizioni locali. La guida presentata si conferma uno strumento importante per quanti vogliono scoprire una cucina regionale autentica, dove la tradizione è la protagonista. Una pubblicazione utile per scoprire locali accoglienti, dove è possibile mangiare bene, ma anche per conoscere un territorio, la sua cultura, la sua tradizione e i suoi personaggi".

Ecco le targhe 2022 consegnate ieri e le motivazioni:

Simone Molinari - Sindaco di Garlasco (PV)

per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione gastronomica

Ziccat Cioccolato Torino

per l’attività di valorizzazione delle produzioni di eccellenza e delle tradizioni del territorio

Mauro Sandri azienda Albenga in Tavola – Albenga (SV)

per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione agricola

Marco Temesio Cascina Nirasca Pieve di Teco (IM)

per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione vinicola

Donatello Ghiglione azienda Rio Rocca San Lorenzo al mare (IM)

per l’attività a difesa e valorizzazione del territorio e della sua produzione agricola

Biscottificio Gibelli Vallecrosia (IM)

per l’attività di valorizzazione delle produzioni di eccellenza e delle tradizioni del territorio

Gianni Senese Sanremo (IM)

per l’attività di ristorazione svolta con passione e valorizzando le produzioni agricole locali all’interno di una cucina di grande tradizione