Prosegue il trofeo ‘Bandiere arancioni 2022’ di orienteering: domenica prossima riparte da Airole

Il trofeo ‘Bandiere Arancioni’ viene riproposto quest’anno con un circuito che toccherà nuovamente i più bei borghi del nostro entroterra, alcuni dei comuni liguri che sono stati fregiati della Bandiera Arancione, il marchio di qualità turistico ambientale del Touring Club Italiano.

Le gare che fanno parte del Circuito sono realizzate sia per richiamare anche da altre regioni atleti ‘Orientisti’ con le loro famiglie (l’Orienteering ha la peculiarità di essere uno Sport Famigliare, per tutta la famiglia), sia per dar modo agli abitanti e ai villeggianti di provare questo ‘sport nella natura’.

La gara si svolgerà domenica prossima, organizzata da ‘Arco di carta’ di Genova, e prevede, come di consueto, oltre alle categorie agonistiche anche percorsi molto semplici, adatti a chiunque voglia cimentarsi per la prima volta nell’Orienteering. L’appuntamento è alle 10:30 in piazza della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Per iscrizioni e informazioni iscrizioni@arcodicarta.it.