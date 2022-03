Domenica prossima su Rai Uno all'ora di pranzo la puntata di 'Linea Verde' registrata a Sanremo (Video)

Domenica prossima alle 12.20, su Rai Uno, Linea Verde sarà a Sanremo. Guardando pedalare Beppe e Peppone sull’ultima tratta di una corsa ciclistica memorabile, la Milano-Sanremo, Gino Bartali avrebbe esclamato “Gli è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare”.

Il servizio realizzato durante la registrazione del programma:

Una puntata che, purtroppo, anche quest’anno sarà orfana del ‘Corso fiorito’, fermo dal 2019 e in attesa di scaldare i motori, magari per il 2023. Ma sarà comunque una promozione straordinaria per i luoghi, le bellezze e le prelibatezze della città dei fiori e del Festival, che torna sull’ammiraglia della Rai dopo la trionfale kermesse canora di febbraio.

La puntata, alla quale hanno lavorato l’assessorato al Turismo, l’ufficio Turismo e i consiglieri comunali Moscato e Moraglia, rientra negli accordi tra Rai e Comune di Sanremo ed è in sostituzione della diretta del Corso Fiorito, saltato anche quest’anno.

I conduttori della trasmissione invece approfittano delle loro bici naif per godersi la bellezza del territorio che circonda la Città dei fiori. Vigneti eroici, percorsi in mountain bike attraverso territori con vedute mozzafiato, coltivazione di un orto diviso in riquadri da curare come propri, l'assaggio della tipica focaccia detta "sardenaira" con pomodoro e olive, pesca e frittura del pesce a miglia zero sono alcuni dei tanti passaggi che compongono la puntata.

Nella quale c'è posto anche per un teatro Ariston come non lo avete mai visto che ha il suo centro nella città di Sanremo che mostra la sua straordinaria capacità di essere attrattiva in tutte le stagioni dell’anno.

Linea Verde è un programma di Camillo Scoyni e di Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Yari Selvetella, Nicola Sisto, Marco Zampetti. Regia di Emilia Mastroianni, Gabriele Gravagna. Produttore esecutivo Federica Giancola.