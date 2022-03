Bordighera: ieri la cerimonia di premiazione del concorso Critici in Erba della 16ª edizione del “Ponente International Film Festival”

Si è svolta ieri al Palazzo del Parco di Bordighera, la premiazione del concorso dedicato alle scuole Critici in Erba della 16ª edizione del Ponente International Film Festival, alla presenza del vicesindaco Mauro Bozzarelli, dell’assessore alla cultura Melina Rodà e dell’assessore alla scuola Stefano Gnutti, nonché dell’associazione culturale La Decima Musa che organizza la prestigiosa rassegna.

Il concorso è riservato alle scuole medie inferiori e superiori e gode, ormai da qualche anno, dell’interesse dalla Presidenza del Senato e della Camera dei Deputati, che ogni anno offrono un premio di rappresentanza, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che invece concede il prezioso patrocinio.

Undici i premi consegnati ai più meritevoli pezzi di critica, scritti dopo la visione, lo scorso novembre, di alcuni titoli selezionati dall’associazione. Ecco la classifica della scuola secondaria di 1° grado: prima classificata la classe 1ª A dell’Istituto comprensivo Sanremo Ponente-Coldirodi (prof.ssa Serena Crespi), ex aequo per la 3ª A e la 1ª D della scuola secondaria di 1° grado Nobel-Sanremo (prof. Claudio Letizia); terzo posto per la 2ª D della scuola secondaria di 1° grado Nobel-Sanremo (prof. Claudio Letizia) ed ex aequo per la 2ª E della scuola secondaria di 1° grado Nobel-Sanremo (prof. Alberto Piattelli). Quinta classificata per la 3ª C della scuola secondaria di 1° grado Nobel-Sanremo. Da evidenziare anche la lodevole iniziativa della classe 3ª A, che ha deciso di rinunciare al buono per devolverlo ai bambini dell’Ucraina.

Di seguito, invece, la classifica individuale della scuola secondaria di 2° grado: primo posto per Matilda Secondo della classe 2 AT dell’istituto tecnico turistico Ruffini Aicardi; secondo posto per Alice Morlacchetti della stessa classe e terzo posto per Gaia Astraldi, stessa classe. Terzo posto ex aequo per Diana Gradinaru della classe 2 BT dello stesso istituto tecnico e anche per Seta Donati Sarti, stessa classe e istituto.

Inoltre, alla prima classe classificata della scuola secondaria di 1° grado (la classe 1ª A dell’Istituto comprensivo Sanremo Ponente-Coldirodi) è stata anche consegnatala Medaglia del Senato, mentre alla prima classificata della scuola secondaria di 2° grado, Matilde Secondo, la Medaglia della Camera dei Deputati. Consegnata a tutti anche una targa ricordo.