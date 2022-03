Bordighera: al via il concorso a premi ‘Festa della mamma 2022 – La vetrina più bella’

Al via ‘Festa della mamma 2022 – La vetrina più bella’, concorso a premi promosso dal Comune di Bordighera nell’ambito delle iniziative per la ricorrenza che nacque proprio nella città delle palme, per volontà del Senatore - allora Sindaco - Raoul Zaccari.

Tutti gli operatori (commercianti, artigiani, società di servizi) del Comune di Bordighera la cui attività abbia un affaccio sul fronte strada sono invitati ad allestire una vetrina a tema; la partecipazione è gratuita ed offre l’opportunità di vincere uno dei tre premi in denaro:

- 1° premio: 500 euro

- 2° premio: 300 euro

- 3° premio: 150 euro

Per aderire all’iniziativa è necessario far pervenire il modulo d’iscrizione (disponile qui https://retecivica.bordighera.it/rete_civica/avviso_pubblico_concorso_vetrine o presso l’Ufficio IAT di via Vittorio Emanuele II 172) a cultura@bordighera.it entro le ore 13.00 di lunedì 11 aprile 2022. Gli allestimenti dovranno essere realizzati entro sabato 23 aprile e a seguire fotografati; le relative immagini, da inviare a cultura@bordighera.it entro il 24 aprile, saranno pubblicate su una pagina facebook espressamente creata per il concorso.

Chiunque potrà esprimere la propria preferenza tramite un 'like' sotto la vetrina preferita fino alle ore 12.00 del 5 maggio: le tre che avranno ricevuto il maggior numero di voti saranno premiate domenica 8 maggio, giorno della Festa della Mamma.

L’avviso pubblico con tutte le indicazioni per la partecipazione ed il modulo d’iscrizione sono online sul sito istituzionale del Comune di Bordighera, all’indirizzo https://retecivica.bordighera.it/rete_civica/avviso_pubblico_concorso_vetrine