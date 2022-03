Alla scoperta di Sanremo e del territorio ligure attraverso i sapori della tradizione

I sapori della nostra tradizione saranno i protagonisti domani dell’evento di show cooking realizzato nella prestigiosa cornice dell’Annex Beach di Cannes. Si tratta di un pranzo di degustazione di prodotti del territorio organizzato dalla Chambre de Commerce Italienne Nice, Sophia-Antipolis, Cote d’Azur. La partecipazione al progetto di collaborazione con la Chambre de Commerce Italienne Nice, Sophia-Antipolis, Cote d’Azur è frutto del lavoro del Tavolo del Turismo.

L’iniziativa di domani, voluta dall’assessore al turismo Giuseppe Faraldi per promuovere le nostre peculiarità sul territorio francese, si svolgerà alla presenza di personalità e imprenditori della Costa Azzurra per un totale di circa 40 persone (su invito).

Il programma prevede gli interventi di Agostino Pesce (direttore della Camera di Commercio), Thomas De Pariente (assessore al turismo della Città di Cannes), Silvana Ormea (assessore alla cultura del Comune di Sanremo), Alessia Boeri (The Mall) e Sergio Fracchia (proprietario Annex Beach Cannes).

“Ringraziamo la Chambre de Commerce Italienne Nice, Sophia-Antipolis, Cote d’Azur e The Mall per l’organizzazione di questa giornata – spiegano Faraldi e Ormea – che permette di far conoscere la nostra destinazione turistica attraverso la produzione alimentare. Il turista francese ama molto unire l’aspetto gastronomico a quello prettamente turistico e lo show cooking di giovedì sarà l’occasione per assaporare Sanremo proprio attraverso i piatti più conosciuti. Ancora una volta la cucina ligure si afferma una peculiarità rilevante dell’offerta turistica, capace di comunicare lo spirito di un territorio”.

Il menu sarà realizzato da Gabriele Faiella, chef executive presso il ristorante dell'Annex, in collaborazione con il pastificio Pasta Morena di Ventimiglia. Entrambi presenteranno alcuni dei piatti più emblematici della tradizione ligure, tra cui il raviolo di borragine alle noci e le trofie al pesto, accompagnati da vini liguri.