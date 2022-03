Fortissimo boato, quello nitidamente sentito in tutta la città di Sanremo, intorno alle 11.39. Non vengono segnalati problemi e non si sono registrate chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco.

Molto probabilmente, come spesso accade, si è trattato del classico aereo che ha sfondato il muro del suono proprio sopra la città dei fiori. In molti hanno sentito il boato che, in alcune case ha anche fatto tremare i vetri.