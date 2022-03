Ventimiglia: via ai lavori per la nuova sede dell'anagrafe, intervento da 126 mila euro (Foto)

Sono partiti i lavori per la sede della nuova anagrafe al Comune di Ventimiglia. Via con la preparazione per il fondo a cui verrà applicata la pavimentazione, come si vede nelle immagini. Un intervento totale della durata di circa tre mesi di lavoro. Dall'amministrazione prevedono un risultato che soddisferà le aspettative con una spesa di 126 mila euro.



Un progetto ambizioso e moderno, che include ampie vetrate poste a separare gli ambienti sfruttando così, al meglio, l'ampiezza dei locali permettendo un ottimale utilizzo della luce. Nuove postazioni per i funzionari, illuminazione e arredamenti dalle linee contemporanee con qualche elemento 'vintage', come il vecchio schedario archivio, un autentico reperto dal fascino intramontabile, memoria storica di Ventimiglia, protetto da una teca trasparente.