Ventimiglia: al Fermi-Polo-Montale incontro degli studenti con il testimone di giustizia Rocco Mangiardi

A conclusione dei lavori di educazione Civica cominciati il 21 marzo, dedicati alle Vittime di mafia, gli studenti dell'istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia hanno incontrato ieri l'imprenditore calabrese Rocco Mangiardi, testimone di giustizia e poeta, autore del libro "Poesie d'amore, di fede e di ciarpame".

Mangiardi è celebre per essersi ribellato ai soprusi degli esponenti della cosca Giampà quando era un piccolo imprenditore a Lamezia Terme. Da allora non manca mai occasione di tenere incontri con gli studenti di tutta Italia, per sensibilizzare l'opinione giovanile sull'importanza della cooperazione civile in chiave anti-criminalità organizzata.

L'incontro, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Antonella Costanza, è stato moderato dalla professoressa Rita Crispo, referente per l'Istituto di Libera, e ha interessato con modalità interattive e dirette una platea di studenti estremamente ed emotivamente coinvolti.