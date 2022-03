Taggia: luce accesa in una stanza murata nella scuola delle ex Caserme, dalla Provincia "Problema meno importante rispetto alla messa in sicurezza dell'edificio"

“La luce sarà spenta in giornata e si tratta comunque di un piccolo problema rispetto alla portata dell'intervento”. E' quanto fanno sapere dalla Provincia dopo il nostro articolo di ieri (QUI) dove abbiamo segnalato l'accensione ininterrotta di una luce all'interno della scuola presso le ex Caserme Revelli di Taggia.

Una stanza che da circa un mese è illuminata notte e giorno in quanto è rimasta murata e quindi inaccessibile, nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza antisismica che stanno interessando l’edificio scolastico. L’aula all’interno ha anche alcuni banchi ed è stata chiusa tra due degli otto nuovi grossi setti di cemento armato che partono dalle fondamenta per arrivare fino al tetto. Da tempo, più persone che abitualmente percorrono l'area del compendio comunale delle ex Caserme di Taggia hanno segnalato quella luce accesa, l'unica in tutto lo stabile.

La stanza in questione, al primo piano dell'edificio scolastico, non è più raggiungibile neanche dall'esterno, in quanto la sola finestra verso l’esterno è aperta ma delle inferriate saldate impediscono il passaggio. Dalla Provincia evidenziano come il problema della luce accesa passi in secondo piano a fronte della messa in sicurezza di una scuola le cui criticità erano note da tempo.