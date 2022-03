Sanremo: tribuna del ‘Comunale’ ancora inagibile, Donzella “Possibile riaprirla con un intervento contenuto da 60 mila euro”

Il Comune di Sanremo sta valutando gli interventi necessari per la sistemazione della tribuna dello stadio ‘Comunale’, da tempo inagibile per problematiche strutturali e di infiltrazioni.



L’argomento è stato discusso anche in consiglio comunale con l’interpellanza firmata dal consigliere Luca Lombardi alla quale ha risposto l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella.



“Abbiamo svolto un sopralluogo con il dirigente Danilo Burastero per verificare se, con un intervento contenuto, si possa riaprire la tribuna e consentire l’accesso al pubblico - ha dichiarato Donzella - per l’impermeabilizzazione serve un intervento da 60 mila euro e queste risorse dovrebbero trovare capienza nei capitoli dell’amministrazione comunale”.