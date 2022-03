Sanremo: tolta la multa a Marco Fusi, il musicista di strada sanzionato cinque anni fa in via Matteotti

Venne multato per 5.000 euro in via Matteotti mentre si stava esibendo ma oggi, a distanza di quasi 5 anni, la sanzione è stata annullata.

Stiamo parlando di Marco Fusi, 50enne della provincia di Como che, in quegli anni suonava come artista di strada tra Sanremo e Bordighera. Il 30 luglio venne multato dalla Polizia Municipale, non tanto per il piccolo concerto inscenato, quanto perché esponeva in vendita due cd musicali senza essere in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa.

La Municipale, anche in relazione all’orientamento del Ministero dello Sviluppo Economico, che attribuisce all’organo istituzionale la facoltà di valutare l’appartenenza della merce esposta per la vendita e che Fusi aveva composto la quasi totalità dei brani contenuti nei cd musicali, per i quali riveste anche la qualità di interprete, ha deciso per l’archiviazione dei verbali.

Al tempo delle sanzioni, lo ricordiamo, Fusi si era rivolto a un legale evidenziando di essere certo della perfetta regola in cui lui si proponeva in strada. Lo stesso Sindaco Biancheri aveva chiesto l’archiviazione della multa e, in quel periodo venne anche approvato un regolamento in Giunta, per evitare situazioni simili.

Un fatto, quello di Fusi, che arrivò poco dopo un musicista sanremese, Davide Laura, anche lui multato qualche tempo prima in via Matteotti. Ora lo stesso Fusi, che a inizio febbraio 2020 si era anche incatenato per protesta di fronte all'Ariston, ci ha contattato ed è decisamente più sereno: “Ero certo di essere in regola e, anche se con molto ritardo giustizia è stata fatta”.