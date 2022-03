Sanremo: il Comune punta a un tesoretto da 270 mila euro recuperando le rette di ‘Casa Serena’ non pagate dal 2014 al 2021

Tra le intricate maglie della vendita di ‘Casa Serena’ si nasconde un potenziale tesoretto da 270 mila euro e il Comune di Sanremo è intenzionato a recuperarlo.



Gli uffici di palazzo Bellevue hanno di recente affidato l’incarico all’avvocato chiavarese Marco Sarteschi per un massiccio recupero crediti in merito alla gestione dal 2014 al 2021 per un totale di 268.751,38 euro. Si tratta di una lunga serie di periodi di degenza non saldati e per i quali ora il Comune vuole riscuotere le somme dovute. La scelta dell’avvocato Sarteschi è maturata per via dei precedenti incarichi già svolti per il Comune di Sanremo e per la sua esperienza in merito di riscossione crediti. Inoltre, sui documenti del Comune si legge che la “complessità della procedura richiede un elevato grado di competenza”.

Le pratiche sarebbero in numero non superiore alle 50 unità, motivo per il quale il Comune ha ipotizzato una spesa di 4.769 euro per la procedura legale di riscossione.